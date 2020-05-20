Против коронавируса запустят

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20 мая 2020, 18:41 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Учёные из России, Италии и Финляндии создали устройство, которое способно определять наличие заболеваний лёгких по выдыхаемому человеком воздуху. Это поможет в оперативной диагностике COVID-19.



Прибор способен определить структуру воздуха, которая изменяется при наличии заболевания. Анализ выявляет заболевания не только органов дыхания, но и проблемы других систем организма.



Руководитель проекта сотрудник НИУ "Московский институт электронной техники" Иван Бобринецкий отметил, что для проведения диагностики не нужно создавать специальные условия и помещать человека в лабораторию. Взять анализ можно, что называется, в поле. Выдыхаемый воздух проходит через углеродные нанотрубки. Изобретение получило поддержку Российского научного фонда.



Проведённое тестирование показало, что прибор способен точно определять наличие заболеваний в организме. К примеру, бензол, этанол содержится у людей с проблемами лёгких, ацетон у страдающих сахарным диабетом. Большое содержание аммиака характерно для людей с проблемами печени и почек. Повышенная концентрация гипохлорита указывает на бронхиальную астму.



