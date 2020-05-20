В России будет создан уникальный генетический центр

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20 мая 2020, 11:17 [ «Аргументы Недели» ]

Ученые смогли определить агента, вызывающего коронавирус ещё на начальной стадии распространения. После были разработаны тестовые системы. Чтобы изучить особенности нового вируса, специалистам требуется время.



Профессор Константин Северинов рассказал журналистам «Российской газеты» о создании уникального центра генетики, который поможет в борьбе с новыми вирусами.



Аналогичная ситуация складывалась вокруг СПИДа. Он был выявлен в 1984 году, а первые препараты для лечения появились через четыре года. При этом болезнь стала контролируемой только в текущем столетии.



Сейчас нет никаких сомнений, что учёные смогут побороть вирус. Для этого российской науке требуется перестройка. Министерство образования России создает новую программу в области генетических исследований. Большой упор делается на научные группы, хорошо зарекомендовавшие себя в образовательной сфере, - отметил профессор.



Серьёзный интерес к генетике проявляет «Роснефть». Корпорация готова спонсировать масштабные проекты. Планируется создание геномного центра. Сотрудничество в этом области ведётся на международном уровне. Зарубежный опыт можно будет использовать в собственных целях. В рамках целевой подготовки ученых ежегодно будут набираться студенты, которые смогут в дальнейшем работать в данном центре.



