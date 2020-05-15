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Норвежские археологи планируют провести раскопки погребального корабля викингов в Йеллестаде

, 11:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мои года

Норвежские археологи планируют провести раскопки погребального корабля викингов в Йеллестаде
фото: pixabey

Исследователи проведут полные раскопки корабельного погребения по современным научным  стандартам. Правительство Норвегии пообещало выделить на раскопки и изучение находок 15,6 миллиона норвежских крон (1,5 миллиона долларов США). В ближайшее время ученые приступят к работе.

Корабль был найден в Йеллестаде на территории муниципалитета Халден на юге Норвегии осенью 2018 года археологами при помощи георадара. Этот прибор позволяет зондировать почву при помощи электромагнитных волн, получая изображения структур, скрытых в глубине земли.

Остатки древнего кургана, в наши дни почти незаметного, находится посреди поля. Погребальный корабль лежит всего лишь в нескольких десятках сантиметрах от поверхности.

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