NASA договорилось с Роскосмосом о покупке места на корабле «Союз» и раскрыло его стоимость

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12 мая 2020, 22:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

pixabay.com, запуск Союз

NASA завершило консультации с корпорацией Роскосмос по приобретению места на российском корабле «Союз», который осенью планируют запустить к Международной космической станции (МКС), сообщает американское ведомство.

На корабле «Союз» американского астронавта доставят на МКС и обратно. Как сообщила официальный представитель NASA Стефани Ширхольц, место для одного члена экипажа будет стоить более 90,25 млн долларов. Таким образом ведомство гарантирует «присутствие США на борту МКС».

В октябре прошлого года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что NASA запросило у Роскосмоса дополнительные места для своих астронавтов в кораблях «Союз» для доставки на МКС.