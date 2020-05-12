NASA договорилось с Роскосмосом о покупке места на корабле «Союз» и раскрыло его стоимость

NASA завершило консультации с корпорацией Роскосмос по приобретению места на российском корабле «Союз», который осенью планируют запустить к Международной космической станции (МКС), сообщает американское ведомство.
На корабле «Союз» американского астронавта доставят на МКС и обратно. Как сообщила официальный представитель NASA Стефани Ширхольц, место для одного члена экипажа будет стоить более 90,25 млн долларов. Таким образом ведомство гарантирует «присутствие США на борту МКС».
В октябре прошлого года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что NASA запросило у Роскосмоса дополнительные места для своих астронавтов в кораблях «Союз» для доставки на МКС.