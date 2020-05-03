NASA опубликовало видео, показав масштабы таяния ледников в Антарктиде

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3 мая 2020, 18:37 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, Антарктида

NASA выпустило видео, где продемонстрировало масштабы климатической катастрофы. Ролик был создан на основе данных спутников ICESat-2, фиксирующих высоту льда в течение нескольких лет.

С 2003 по 2019 годы спутник было зафиксировано таяние льдов в западной части Антарктиды. Это привело к повышению уровня мирового океана на 14 миллиметров. Однако в восточной части Антарктиды число ледников росло.

В начале февраля учёные зафиксировали в Антарктиде исторический температурный рекорд. Погода там была нетипично тёплой.