Южноуральцы приняли участие в онлайн-фестивале науки «Кстати»

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28 апреля 2020, 13:43 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Впервые фестиваль онлайн-науки «Кстати» прошел в онлайн

Впервые встреча ученых и популяризаторов науки прошла в онлайн-формате. Организатор фестиваля — сеть Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ).

Партнерами фестиваля в Челябинске стали компания «Интерсвязь» и медиахолдинг «Гранада Пресс». Фестиваль проходил с 23 по 25 апреля в режиме нон-стоп, лекции ученых и экспертов можно было посмотреть на странице «ВКонтаке». Фестиваль стал площадкой общения для всех, кто интересуется современной наукой.

Специально для школьников были разработаны НЕ-уроки, на которых ребята получили знания, которых не дают в обычной школе. В этом им помогли психолог Владимир Спиридонов, археолог Александр Митряков и материаловед Андрей Ворох. На НЕ-уроках школьники узнали, как избежать ошибок при подготовке к ЕГЭ и добиться хорошего результата.

В качестве спикеров на фестивале выступили популяризатор науки Дмитрий Побединский, тележурналист Екатерина Шугаева, известный инженер-изобретатель Сергей Цысс, психолог Тахир Базаров, научный журналист Анна Хоружей и многие другие. Мероприятия фестиваля посмотрели 90 тысяч человек! Все они доступны на YouTube канале ИЦАЭ.