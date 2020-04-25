Рогозин сообщил о рекордно быстром полете российского корабля «Прогресс МС-14» к МКС

Аргументы Недели → Наука 13+

25 апреля 2020, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта Роскосмоса

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о рекордном времени полета

грузового космического корабля «Прогресс МС-14» до Международной космической станции (МКС).

Рогозин сообщил в своем Twitter-аккаунте о том, что корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к МКС через три часа 20 минут после старта с Земли. «Это лучший результат за всё время пилотируемых полетов», — подчеркнул глава «Роскосмоса».

«Прогресс МС-14» стартовал с космодрома Байконур в 04:51 (мск) с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а». Запуск «Роскосмос» посвятил 75-летию Победы и назвал «Союз-2.1а» ракетой «Победы». На ракету нанесли специальную символику: логотип 75-й годовщины Победы, изображения Георгиевской ленточки и орденов Отечественной войны.

По данным «Роскосмоса», космический грузовик доставил на МКС более 2,5 т различных грузов. Сближение контролировали специалисты Центра управления полетами (ЦУП) и космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, находящиеся на борту станции. Стыковка проходила в автоматическом режиме.

Грузовой корабль доставил запасы топлива и газов общей массой 700 кг, 1 350 кг различного оборудования и грузов, 420 л воды.