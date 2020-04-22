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От сладкой смерти избавит морской яд

Российские учёные выделили революционное средство от диабета из яда анемоны

, 11:34 [ «Аргументы Недели» ]

От сладкой смерти избавит морской яд

Российские учёные из яда морской анемоны создали субстанцию, в 1000 раз эффективнее снижающую уровень глюкозы в крови. Это большой рывок в лечении обмена веществ и сахарного диабета II типа.

Опыты провели научные сотрудники Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г.Б. Елякова и Дальневосточного федерального университета. Им удалось выделить из морского вида вещество магнификамид. В яде этой анемоны исследователи нашли мощный пептид, участвующий в расщеплении крахмала и глюкозы. С помощью современных методик, оборудования и генной инженерии учёные воссоздали это вещество в лабораторных условиях. Теперь предстоят испытания на животных, а потом клинические испытания препарата. Научная статья об удачной находке учёных опубликована в журнале "Доклады Академии наук. Биохимия и биофизика".

Этот прорыв в науке спасет множество жизней страдающих сахарным диабетом, особенно пожилых людей, позволит продлить им жизнь.

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