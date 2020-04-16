Астрономы допустили, что раньше Земля была плоской

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16 апреля 2020, 18:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: National Geographic

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Исследователи заявили о том, что им удалось получить доказательства теории плоской Земли. В древности, по их мнению, Земля могла иметь форму, напоминающую диск для фрисби, либо мяч для регби.

Эта необычная форма могла быть связана с быстрой скоростью вращения нашей планеты и близостью к ней молодой Луны. Эта близость могла нарушить равновесие между Землей и орбитальным движением Луны и заставила нашу планету вращаться так быстро, что она буквально растянулась. Исследователи создали компьютерную модель, которая показала, что тогда происходило. Активизировалась вулканы и начали образовываться горы, что сформировало существующий ландшафт.

Сторонники этой теории считают, что ее доказательством могут быть цирконы, которые нашли недавно в Австралии. Их возраст составляет около 4,4 млрд лет. Научные сотрудники считают, что они могли возникнуть в период, когда появилась Луна, поскольку она могла запустить процессы, способствующие их образованию.

"Я никогда не думал о том, что ранняя Земля могла быть такой плоской, - отметил Роберт Стерн из Университета Техаса в Далласе. - Это может звучать безумно, но выдвинутая теория имеет смысл".