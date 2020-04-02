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Ученые: соловьи оказались под угрозой вымирания

, 11:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Росбалт

Ученые: соловьи оказались под угрозой вымирания
соловей, pixabay.com

Ученые из Мадридского университета Комплутенсе сделали тревожное заявление. Согласно последней информации специалистов, соловьи оказались под угрозой вымирания из-за глобального потепления.

За минувшие 20 лет у соловьев сократился размах крыльев, что стало адаптацией к изменяющимся условиям окружающей среды. Это, однако, снизило возможность птиц совершать зимние миграции на большие расстояния, передает BBC.

По словам ученых, из-за изменения климата, популяция соловьев существенно сократилась в некоторых частях Западной Европы. В ряде районов Англии численность этого вида птиц за минувшие десятилетия и вовсе сократилась на 90 процентов.

ЕТ

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