Ученые: соловьи оказались под угрозой вымирания

Ученые из Мадридского университета Комплутенсе сделали тревожное заявление. Согласно последней информации специалистов, соловьи оказались под угрозой вымирания из-за глобального потепления.
За минувшие 20 лет у соловьев сократился размах крыльев, что стало адаптацией к изменяющимся условиям окружающей среды. Это, однако, снизило возможность птиц совершать зимние миграции на большие расстояния, передает BBC.
По словам ученых, из-за изменения климата, популяция соловьев существенно сократилась в некоторых частях Западной Европы. В ряде районов Англии численность этого вида птиц за минувшие десятилетия и вовсе сократилась на 90 процентов.