Ученые разобрались, может ли тенденция к рождению детей одного пола передаваться по наследству

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2 апреля 2020, 10:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Шведские специалисты опровергли утверждение, что способность рожать детей одного пола передается генетически.

В некоторых семьях рождаются только мальчики или только девочки. Иногда подобная избирательность проявляется и у следующих поколений. На основании этого родилось предположение, что тенденция к рождению однополых детей передается по наследству.

Сотрудники Каролинского института собрали данные по нескольким миллионам людей, родившихся в Швеции с 1932 года. При этом никаких признаков того, что соотношение полов потомства наследуется, обнаружено не было.

По статистике, соотношение рождающихся мальчиков и девочек близко к единице. Насколько это верно, ученые проверили на 3,5 млн. родителей и более 4,7 млн. их потомков. В среднем в каждой семье было по два ребенка, а разброс составил от 1 до 17 детей на семью. При этом генетическая наследуемость рождения однополых детей оказалась практически нулевой. Специалисты считают, что часто дети одного пола рождаются в результате избирательности: например, родители хотят сына, а рождаются девочки, и пара старается, пока не родится мальчик. И наоборот.