Ученые научили суперкомпьютер понимать эмоции и чувства людей

Аргументы Недели → Наука 13+

1 апреля 2020, 11:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Голосовые помощники уже умеют понимать фразы, произносимые людьми, но человеческий язык является не только средством передачи информации, он дает нам возможность выражать чувства и эмоции. Будущее ИТ-технологий ближе, чем мы думаем. Ученые научили суперкомпьютер Watson понимать переносные значения слов.

Первым серьезным успехом Watson стала победа над человеком в интеллектуальной игре около десяти лет назад. Тогда компьютер превзошел человека в правильных ответах на вопросы из сферы общих знаний.

Новое достижение инженеров позволяет ему поддерживать разговор с людьми на сложные темы. При этом Watson способен понимать такие идиомы, как "на седьмом небе от счастья", "метать молнии". Свое новшество ученые назвали "продвинутым анализом эмоций".

"Большая проблема для искусственного интеллекта (ИИ) - это понимание контекста и значения слов-омонимов. Наряду с юмором это те нюансы, которые пока не даются ИИ и не позволяют создать систему, которая смогла бы с нами общаться как живой человек", - считает ИТ-эксперт Александр Баулин.

Ученые считают, что понимание компьютером переносного смысла слов будет востребовано в различных областях жизнедеятельности человека. Технологии будущего должны обеспечить искусственный интеллект пониманием всех подтекстов речи при взаимодействии с человеком.