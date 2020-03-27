"Цветную технологию" удаления опухоли применили в НМИЦ онкологии

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27 марта 2020, 17:24 [ «Аргументы Недели» ]

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра онкологии провели уникальную операцию. Впервые в истории ребёнку удалили опухоль при помощи «цветной технологии».



Первым пациентом стал ребёнок в возрасте два с половиной года. У него в районе копчика была обнаружена значительная злокачественная опухоль. Она росла внутрь таза. Такие операции проводить очень опасно.



Ребёнок находился в тяжёлом состоянии. После проведения нескольких курсов химиотерапии улучшения не последовало. Тогда хирурги решили использовать такую же технологию, как при операции на головном мозге. Точность контролировали при помощи флуоресцентной микроскопии. Пациенту за несколько часов до операции ввели специальный препарат, который окрасил опухолевые клетки.



Руководитель НМИЦ онкологии профессор Олег Кит считает, что методика обязательно подтвердит свою эффективность. Специалисты центра теперь ведут наблюдение за состоянием выписанного пациента.



