В России создали новый искусственный клапан для работы сердца

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27 марта 2020, 17:12 [ «Аргументы Недели» ]

В Национальном медицинском исследовательском центре им. Мешалкина планируют провести испытание нового сердечного клапана. Его можно устанавливать пациенту на сердце без проведения хирургической операции.



На сегодняшний день ни одно государство в мире не имеет технологии по производству таких имплантатов. Производители пока что выпускают аортальные клапаны. Они вводятся в организм посредством маленьких проколов и направляются к сердцу через крупные сосуды.



Митральный искусственный клапан начали разрабатывать в течение последних нескольких лет. За год в России пациентам с проблемами сердца вставляют порядка 10 тысяч имплантов. Очень часто люди с проблемами сердца поступают в больницу в тяжёлом состоянии. Делать операцию в таких условиях нельзя.



Имплант митрального клапана в данном случае выступает оптимальным решением. Клапан устанавливается в сердце пациента без его остановки. Данная операция проводится без визуального контакта хирурга с органом пациента. Работа выполняется при помощи рентгеноскопического контроля.



Испытания нового клапана планировали проводить на карликовых свинках. Но из-за больших различий в работе клапана, опыты будут проведены на овцах. Научные исследования осуществлят новосибирские кардиохирурги.



