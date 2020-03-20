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Лауреатом Абелевской премии-2020 стал российский математик Григорий Маргулис

, 17:26 [ «Аргументы Недели» ]

Лауреатом Абелевской премии-2020 стал российский математик Григорий Маргулис

Лауреатом Абелевской премии по математике в 2020 году стал российский математик Григорий Маргулис. Работающий в Йельском университете США Григорий Маргулис вместе с профессором Еврейского университета в Иерусалиме Гилелем Фюрстенбергом удостоены премии, которую считают «нобелевкой» по математике, за «новаторство в использовании методов теории вероятности и динамики в теории групп, теории чисел и комбинаторике».

Григорий Маргулис родился в 1946 году в Москве. Он получил международное признание в юности, когда 16-летим завоевал серебряную медаль на международной математической олимпиаде.

В 32 году Маргулис получил престижную премию Филдса, в 1996 году — премию Лобачевского, а в 2005 году — премию Вольфа.

До 1991 года российский математик работал в московском Институте проблем передачи информации, а затем получил приглашение на постоянную работу в Йельский университет. С 2001 года Маргулис является членом Национальной академии наук США.
Имя российского математика носит так называемая «задача о мятом рубле» — известная топологическая задача, которая звучит так: «можно ли сложить прямоугольный лист бумаги в плоскую фигуру с периметром больше, чем у исходного прямоугольника», - сообщает РБК.

 

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