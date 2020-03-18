Ученые определили срок жизни коронавируса на предметах из разных материалов

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18 марта 2020, 17:39 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pexels.com/ru-ru

Ученые провели исследование и определили срок жизни коронавируса на предметах из разных материалов.

Британские исследователи сравнили, как вызвавший пандемию вирус SARS-CoV-2 и его предшественник SARS-CoV-1 распространяются в разных условиях.

По данным ученых, новый коронавирус держится на большинстве поверхностей около 72 часов, трех суток. Оба вируса обладают аналогичным действиям. Как показало исследование, вирусы более живучи на пластике и нержавеющей стали, чем, например, на меди и картоне. В воздухе возбудители заболевания держатся до трех часов.

Медики, таким образом, заключили, что коронавирусом можно заразиться воздушно-капельным путем.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, всего в мире заразились более 200 тысяч человек, свыше 8000 человек умерли.

Данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на сайте стопкоронавирус.рф.