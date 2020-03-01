В гробнице Тутанхамона активно ищут тайные комнаты

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1 марта 2020, 17:40 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Ученые полагают, что в знаменитой гробнице фараона Древнего Египта Тутанхамона находятся скрытые комнаты. Специалисты думают, что в одном из помещений может располагаться погребение Нефертити.

За прошедшее время гробницу тщательно изучали "на глаз", затем делали инфракрасные снимки и проводили исследование георадаром. Изначально последний способ показал наличие тайных комнат с вероятностью до 90 процентов. Однако затем все данные о возможных пустотах опровергло научное сообщество.

Тогда летом 2019 года специалисты провели исследование не самой гробницы, а грунта вокруг нее: в нескольких метрах к востоку выявили пустоту около двух метров в высоту и длиной минимум 10 метров. По мнению египтологов, если догадки подтвердятся, это будет открытием века независимо от того, куда ведет коридор.