Все новости >>

//Наука 13+

Оцифровка жизни: учёные оживляют усопших в виртуальной реальности

, 21:09 [ «Аргументы Недели», , Журналист ]

Оцифровка жизни: учёные оживляют усопших в виртуальной реальности
виртуальная реальность, pixabay.com

Современные технологии с каждым днем все сильнее проникают в нашу жизнь. «Умная» техника встраивается в интерьеры квартир, от зарядки смартфона зависит распорядок дня, а церковь заказывает разработки специализированных гаджетов.

Так, например, Ватикан совместно с компанией Acer разработал электронные чётки, совмещённые с фитнес-браслетом. Звучит в духе старых добрых антиутопий, в которых мораль уступает место нуждам науки. С одной стороны, такой технологический и цифровой прогресс обеспечивает существование человека комфортом, удобством и доступностью благ. С другой, иногда кажется, что общество ещё не готово к некоторым возможностям, которые дарят нам ученые и разработчики. Особенно, когда технологии затрагивают области жизни, тесно связанные с вопросами морали и нравственности. Так, например, ученые из Южной Кореи недавно провели эксперимент, в котором центральное место заняла смерть маленькой девочки.

 

Прощание матери

 Встреча Чан Чжи Сун с виртуальной версией погибшей дочери Найон

О том, искусственный интеллект скоро заменит человека, мы слышим постоянно. Тот факт, что цифровые технологии позволяют рисовать 3D-модели, которые невозможно отличить от настоящих, удивляет уже не так сильно. Наконец, «виртуальная реальность» уже давно перестала быть плодом воображения создателей фантастической романов и фильмов. Южнокорейские разработчики шагнули ещё дальше: они объединили технологии и воссоздали виртуальную версию восьмилетней девочки Найон, которая умерла от неизлечимой болезни в 2016 году. Этот эксперимент был предназначен для того, чтобы мать девочки смогла ещё раз встретиться со своей дочкой.

На подготовку эксперимента было потрачено около восьми месяцев, в течение которых разработчики создавали 3D-модель ребёнка, прописывали для неё простые реплики, чтобы она могла «общаться» с матерью, и возводили виртуальный парк, в котором женщина с помощью VR-очков должна была встретиться с Найон. Встреча матери и дочери была записана на видео и включена в документальную передачу «Я встретил тебя», посвящённую этому трагическому событию. Пользователи соцсетей, посмотревшие передачу, обсуждают, насколько правильно воссоединять мать, страдающую от утраты, с виртуальной дочерью. Однако Чан Чжи Сун, мать девочки, дала своё согласие на участие в эксперименте.

Для того, чтобы процесс общения с ребёнком выглядел максимально реалистично, разработчики воспользовались фотографиями ребёнка, а голос воссоздавали с помощью видеозаписей из семейного архива. Местом встречи, которое было спроектировано в виртуальной реальности стал парк, в котором родители проводили время с дочкой. Событие нанесло серьезный удар по состоянию матери: она не могла сдержать слез, услышав родной голос и увидев свою дочь. Однако, тем не менее, Чжи Сун посчитала, что эксперимент послужил для неё важным уроком. Она сделала вывод, что нужно меньше страдать от утраты и больше любить Найон.

По словам организаторов эксперимента, их задачей было дать возможность Чжи Сун в последний раз поиграть с ребёнком и попрощаться с ним. Однако такая разработка из области цифровых технологий по сути открывает большие возможности для человечества. Вероятно, такое «прощание» не станет в истории последним: появятся люди, готовые отдать любые деньги для того, чтобы в очередной раз пообщаться с погибшими близкими людьми. А если будет спрос, будет и предложение, и многие энтузиасты захотят обогатиться за счёт человеческих чувств. Несомненно, могут появиться организации, которые будут специализироваться на таких услугах, а стоимость их может быть очень высокой.

Голограмма Фредди Меркьюри

Более того, в условиях быстрого развития технологий, связанных с искусственным интеллектом, можно представить, что такие 3D-модели могут вообще стать заменой живых людей. И отсюда возникает вопрос нравственности: насколько правильно с точки зрения разработчиков цифровых технологий вмешиваться в смерть людей? Ведь насколько бы виртуальная копия не была похожа на погибшего человека, заменить его не получится. Потому что виртуальная копия с искусственным интеллектом не сможет стать настоящим человеком.

Однако о «воскрешении» умерших с помощью технологий известно уже достаточно давно. В основном, это касается погибших культовых музыкантов, которых «оживляли» на концертах с помощью голограммы. Среди артистов, попавших в этот список, и Фредди Меркьюри на открытии Олимпийских игр в Лондоне, и хип-хоп исполнитель 2Pac на фестивале Coachella-2012, и Майкл Джексон, и даже Виктор Цой. Таким образом, можно сказать, что предпосылки к проведению таких экспериментов были уже достаточно давно.

//картина дня

Политика

Мишустин освободил от должности заместителя министра труда и соцзащиты

Мишустин освободил от должности заместителя министра труда и соцзащиты

Вечером в среду, 19 февраля, стало известно, что премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ.

Спрогнозировано вероятное будущее республик Донбасса, которые находятся в состоянии вооруженного конфликта с Украиной. По данному вопросу высказался некоторое время назад киевский эксперт Руслан Бортник.

Спрогнозировано вероятное будущее республик Донбасса, которые находятся в состоянии вооруженного конфликта с Украиной…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Актер и режиссер Бен Аффлек сделал откровенное признание о разводе со своей коллегой Дженнифер Гарнер. Мужчина подчеркнул, что трещина в их браке возникла исключительно…

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга расторг трудовой договор с главным врачом инфекционной больницы имени Боткина Алексеем Яковлевым. Об этом в среду сообщили…

//новости ан

//новости ан

Комитет ГД по госстроительству и законодательству в среду отклонил поправку депутатов фракции ЛДПР, которые предложили заменить слово "Президент" на "Верховный Правитель"…

В шести регионах России прошли операции по задержанию топ-менеджеров крупных корпораций, участвовавших в махинациях по нацпроекту. Среди задержанных – 2 управленца…

Павел Прилучный снимается в новом фильме. И чтобы соответствовать образу, российскому актеру катастрофически необходимо сбросить лишний вес, что дается ему с большим…

//новости ан

Актриса Елена Сафонова написала открытое письмо президенту России. Поводом для обращения к Путину послужила ужасающая ситуация с защитой животных в современной России…

//новости ан