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19 февраля 2020, 21:09 [ «Аргументы Недели», Андрей Суровцев, Журналист ]

виртуальная реальность, pixabay.com

Современные технологии с каждым днем все сильнее проникают в нашу жизнь. «Умная» техника встраивается в интерьеры квартир, от зарядки смартфона зависит распорядок дня, а церковь заказывает разработки специализированных гаджетов.

Так, например, Ватикан совместно с компанией Acer разработал электронные чётки, совмещённые с фитнес-браслетом. Звучит в духе старых добрых антиутопий, в которых мораль уступает место нуждам науки. С одной стороны, такой технологический и цифровой прогресс обеспечивает существование человека комфортом, удобством и доступностью благ. С другой, иногда кажется, что общество ещё не готово к некоторым возможностям, которые дарят нам ученые и разработчики. Особенно, когда технологии затрагивают области жизни, тесно связанные с вопросами морали и нравственности. Так, например, ученые из Южной Кореи недавно провели эксперимент, в котором центральное место заняла смерть маленькой девочки.

Прощание матери

Встреча Чан Чжи Сун с виртуальной версией погибшей дочери Найон

О том, искусственный интеллект скоро заменит человека, мы слышим постоянно. Тот факт, что цифровые технологии позволяют рисовать 3D-модели, которые невозможно отличить от настоящих, удивляет уже не так сильно. Наконец, «виртуальная реальность» уже давно перестала быть плодом воображения создателей фантастической романов и фильмов. Южнокорейские разработчики шагнули ещё дальше: они объединили технологии и воссоздали виртуальную версию восьмилетней девочки Найон, которая умерла от неизлечимой болезни в 2016 году. Этот эксперимент был предназначен для того, чтобы мать девочки смогла ещё раз встретиться со своей дочкой.

На подготовку эксперимента было потрачено около восьми месяцев, в течение которых разработчики создавали 3D-модель ребёнка, прописывали для неё простые реплики, чтобы она могла «общаться» с матерью, и возводили виртуальный парк, в котором женщина с помощью VR-очков должна была встретиться с Найон. Встреча матери и дочери была записана на видео и включена в документальную передачу «Я встретил тебя», посвящённую этому трагическому событию. Пользователи соцсетей, посмотревшие передачу, обсуждают, насколько правильно воссоединять мать, страдающую от утраты, с виртуальной дочерью. Однако Чан Чжи Сун, мать девочки, дала своё согласие на участие в эксперименте.

Для того, чтобы процесс общения с ребёнком выглядел максимально реалистично, разработчики воспользовались фотографиями ребёнка, а голос воссоздавали с помощью видеозаписей из семейного архива. Местом встречи, которое было спроектировано в виртуальной реальности стал парк, в котором родители проводили время с дочкой. Событие нанесло серьезный удар по состоянию матери: она не могла сдержать слез, услышав родной голос и увидев свою дочь. Однако, тем не менее, Чжи Сун посчитала, что эксперимент послужил для неё важным уроком. Она сделала вывод, что нужно меньше страдать от утраты и больше любить Найон.

По словам организаторов эксперимента, их задачей было дать возможность Чжи Сун в последний раз поиграть с ребёнком и попрощаться с ним. Однако такая разработка из области цифровых технологий по сути открывает большие возможности для человечества. Вероятно, такое «прощание» не станет в истории последним: появятся люди, готовые отдать любые деньги для того, чтобы в очередной раз пообщаться с погибшими близкими людьми. А если будет спрос, будет и предложение, и многие энтузиасты захотят обогатиться за счёт человеческих чувств. Несомненно, могут появиться организации, которые будут специализироваться на таких услугах, а стоимость их может быть очень высокой.

Голограмма Фредди Меркьюри

Более того, в условиях быстрого развития технологий, связанных с искусственным интеллектом, можно представить, что такие 3D-модели могут вообще стать заменой живых людей. И отсюда возникает вопрос нравственности: насколько правильно с точки зрения разработчиков цифровых технологий вмешиваться в смерть людей? Ведь насколько бы виртуальная копия не была похожа на погибшего человека, заменить его не получится. Потому что виртуальная копия с искусственным интеллектом не сможет стать настоящим человеком.

Однако о «воскрешении» умерших с помощью технологий известно уже достаточно давно. В основном, это касается погибших культовых музыкантов, которых «оживляли» на концертах с помощью голограммы. Среди артистов, попавших в этот список, и Фредди Меркьюри на открытии Олимпийских игр в Лондоне, и хип-хоп исполнитель 2Pac на фестивале Coachella-2012, и Майкл Джексон, и даже Виктор Цой. Таким образом, можно сказать, что предпосылки к проведению таких экспериментов были уже достаточно давно.