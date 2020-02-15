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О взрыве и разрушении ступени советской ракеты-носителя "Циклон-3" в космосе сообщили ВВС США

, 06:52 [ «Аргументы Недели» ]

О взрыве и разрушении ступени советской ракеты-носителя
vk.com/ roscosmos, globallookpress.com

Восемнадцатая эскадрилья контроля космического пространства ВВС США сообщила о разрушении третьей ступени советской ракеты-носителя "Циклон-3". Отработавшая ступень советской ракеты-носителя "Циклон-3", изготовленная на украинском предприятии "Южмаш", использовалась для запуска в августе 1991 года метеорологического спутника "Метеор-3".

Ступень разрушилась в космосе 12 февраля 2020 года в 10.46 UTC (13.46 мск) на множество частей.

"Мы отслеживаем 75 обломков. Свидетельств того, что разрушение было вызвано столкновением(с другим объектом, нет", — говорится в заявлении, размещенном на странице 18-й эскадрильи космического пространства ВВС США в Twitter.
Американские военные не сообщили об опасности обломков ступени для действующих спутников.

Ступень ракеты "Циклон-3" имела № 21656 и международное обозначение 1991−056B. Ракета была запущена 14 августа 1991 года с космодрома Плесецк.

ИЧ

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