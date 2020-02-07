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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Комары могут не пережить теплую зиму, - сообщил учёный

, 14:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Комары могут не пережить теплую зиму, - сообщил учёный
globallookpress.com

Из-за аномально теплой зимы могут исчезнуть комары. О том, что комары не переживут теплую зиму и погибнут от голода, заявил директор Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.  Как пояснил ученый, комары во время потепления они просыпаются, не могут найти пропитания и погибают.

Комариные личинки — часть рациона питания рыб. Соответственно, еды останутся речные мальки и головастики.
В интервью газете "Известия" Данилов-Данильян сообщил, что приплод может сократиться, а уменьшение рыбного стада проявится с временным лагом в полгода или год.

Кандидат биологических наук, научный сотрудник Московского физико-технического института Денис Кузьмин также сообщил, что глобальное потепление может негативно сказаться на тех видах рыб, которые предпочитают холодную воду.
По его словам, это выразится в снижении количества рыбы в некрупных водоемах.

ИЧ

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