Комары могут не пережить теплую зиму, - сообщил учёный

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7 февраля 2020, 14:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

globallookpress.com

Из-за аномально теплой зимы могут исчезнуть комары. О том, что комары не переживут теплую зиму и погибнут от голода, заявил директор Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. Как пояснил ученый, комары во время потепления они просыпаются, не могут найти пропитания и погибают.

Комариные личинки — часть рациона питания рыб. Соответственно, еды останутся речные мальки и головастики.

В интервью газете "Известия" Данилов-Данильян сообщил, что приплод может сократиться, а уменьшение рыбного стада проявится с временным лагом в полгода или год.

Кандидат биологических наук, научный сотрудник Московского физико-технического института Денис Кузьмин также сообщил, что глобальное потепление может негативно сказаться на тех видах рыб, которые предпочитают холодную воду.

По его словам, это выразится в снижении количества рыбы в некрупных водоемах.