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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Ученый: в ближайшие пять лет никто не увидит северного сияния

, 15:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Ученый: в ближайшие пять лет никто не увидит северного сияния
северное сияние, pixabay.com
Заведующий гелиофизической лабораторией Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН Владимир Обридко сообщил, что в ближайшие 5 лет никто не увидит северного сияния.
 
Доктор физико-математических наук уточнил, что в настоящий момент на Солнце почти нет пятен и нет никаких событий, позволяющих северному сиянию возникнуть.
 
В беседе с Радио Sputnik Владимир Обридко подчеркнул, что увидеть данное явление сейчас нельзя не только в России, но и в других точках мира. Дело в том, что одинаковая ситуация наблюдается по всей планете на высоких широтах. Наибольшая вероятность "поймать" северное сияние существует в Канаде, однако и там оно не может быть слишком сильным и заметным. Эксперт заявил, что вновь стать свидетелями этого уникального явления люди смогут не раньше 2025 года.
ЕТ

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