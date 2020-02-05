Ученый: в ближайшие пять лет никто не увидит северного сияния

Заведующий гелиофизической лабораторией Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН Владимир Обридко сообщил, что в ближайшие 5 лет никто не увидит северного сияния.

Доктор физико-математических наук уточнил, что в настоящий момент на Солнце почти нет пятен и нет никаких событий, позволяющих северному сиянию возникнуть.