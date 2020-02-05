//Наука 13+
Ученый: в ближайшие пять лет никто не увидит северного сияния
5 февраля 2020, 15:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik
//Наука 13+
5 февраля 2020, 15:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik
Виктор Мартынюк
Алексей Надёжин
Юля Инамора
Ульяна Меньшикова
Мария Дегтерева
России не следует волноваться из-за заявлений турецкого президента Реджепа Эрдогана, который пообещал в Киеве помочь Вооруженным силам Украины. Такую точку зрения…
В мире
Число инфицированных коронавирусом в материковом Китае превысило 24,3 тысяч человек. От пневмонии, вызванной новым вирусом, погибли 490 жителей. Такие данные приводит Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Число инфицированных коронавирусом в материковом Китае превысило 24,3 тысяч человек. От пневмонии, вызванной новым…
Какие тайны хранили самые закрытые и секретные архивы КГБ СССР? Почему…
Визит Госсекретаря США Майка Помпео в Белоруссию в рамках его турне…
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В феврале 1976 г. было основано Научно-производственное объединение…
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Санитарные врачи обратили особое внимание на употребление орешков, чипсов, печенья и других снеков – их не следует есть из общих упаковок или общей…
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Телеканал RT анонсировал запуск нового проекта под названием #ПочтаПобеды, в рамках которого расскажет истории ветеранов Великой Отечественной войны…
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Герцогиня Кембриджская Кейт Мидлтон со своим супругом принцем Уильямом посетили Уэльс, где пообщались с местными жителями на морской спасательной станции в местечке…
Президент России Владимир Путин в среду, 5 февраля, в рамках совещания с министрами сделал важное заявление. Глава государства рассказал, на что у правительства Михаила…
Заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой заявил, что, несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в стране, Минздрав готовится к возможной…
Главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн назвал факторы, способные привести к возникновению злокачественных новообразований в организме человека. Данной теме посвящен…
Общество
На военных корреспондентов в зоне боевых действий охотятся. За ними следят и местные спецслужбы, и грабители, и диверсанты. Чтобы выяснить, установлена ли слежка…
Сегодня стало известно, что Папа Римский Франциск на днях примет президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующую информацию предоставила ранее в среду служба…
Звезда популярных сериалов "Зачарованные" и "Беверли-Хиллз, 90210" Шэннен Доэрти на днях рассказала, что ей диагностировали рак 4 стадии. Болезнь вернулась к актрисе…
Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил членам правительства страны решить вопрос с аптеками, которые пытаются нажиться на ситуации с распространением…
В управлении Роспотребнадзора по Калининградской области сообщили, что девятерых вернувшихся из Китая туристов поместили на карантин на инкубационный период – 14 дней…
Известная российская фигуристка и олимпийская чемпионка Татьяна Навка поделилась с поклонниками серией фотографий во время тренировки. Спортсменка показала великолепную…
Днем в среду стало известно, что количество погибших в результате схода лавины в провинции Ван на востоке Турции возросло до 26. Об этом заявили в Управлении…
Британский принц Уильям удивил поклонников, публично сделав комплимент своей супруге во время официального визита в Уэльс на этой неделе. Мужчина во время мероприятий…
Создание уверенности у людей в завтрашнем дне – такой, по мнению премьер-министра Михаила Мишустина, выглядит главная задача правительства РФ. Об этом Мишустин заявил…
Шоу-бизнес
Известная российская модель и телеведущая Оксана Федорова поделилась историей знакомства с нынешним президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. По её словам, на неё…
Специалисты университетского клинического центра французского Реймса смогли спасти пациента с арбалетной стрелой в голове. Выстрелу, согласно последней информации…
Впервые с 2010 года иностранные правительства вернули России больше кредитов, чем получили. По данным казначейства, заемщики выплатили РФ 250 млрд рублей, тогда как в…
Политолог Дмитрий Журавлев сделал в среду, 5 февраля, важное заявление. По мнению специалиста, власти Соединенных Штатов Америки в последнее время решили быть…
Репутационные риски, которые провоцирует работа профильных чиновников, создают угрозу не только для явки на «общенародное голосование» по изменению Конституции, но и…
Происшествия
Стало известно об инциденте, который произошел с несовершеннолетним в одном из московских ресторанов быстрого питания. Отмечается, что 16-летний подросток отравился…
В среду, 5 февраля, стало известно, что с 14 февраля Россия отменяет все чартерные рейсы в Китай. Соответствующую информацию предоставила заместитель председателя…
Цены на товары и услуги класса «люкс» в мегаполисах оказались наиболее низкими в столице России. В тройку самых дорогих города мира вошли мегаполисы, расположенные в Азии…
Перечислены симптомы, которые могут свидетельствовать о злокачественном новообразовании в гортани человека. Информацию по данному вопросу озвучили некоторое время назад…
У пассажиров и члена экипажа на борту круизного лайнера Diamond Princess, где сейчас находятся 24 гражданина России, подтверждено десять случаев заражения новым типом…
Аналитики считают, что вспышка коронавируса в мире способ на негативно повлиять на развитие российской экономики. При этом эксперты отметили, что больше всего могут…
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Заведующий гелиофизической лабораторией Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН Владимир Обридко сообщил, что в ближайшие 5 лет никто…
Президент РФ Владимир Путин в среду, 5 февраля, в рамках церемонии вручения верительных грамот в Кремле сделал важное заявление. По словам политика, Москва готова…
Василий Колташов, отечественный политический эксперт, рассказал, по какому сценарию может развалиться в будущем украинское государство. По данному вопросу специалист…
За задержку заработной платы предложили сажать в тюрьму. Недобросовестным работодателям может грозить до десяти лет лишения свободы. Правительственная комиссия поручила…
Местное самоуправление является одним из неизвестных в задачке нынешней конституционной реформы. Большинство аналитиков сходятся в том, что президент, намерившись…
В Госдуме обсуждают меры по снижению вреда, который наносят дорогам шипованные шины. Речь идет об ограничении скорости для автомобилей с такими покрышками и необходимости…
Около полутора тысяч магазинов эвакуировали в Подмосковье за последние сутки. Причиной стали анонимные сообщения о наличии в них взрывных устройств.
Отмена президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом запрета на использование армией страны наземных мин является «чрезвычайным опасным шагом». Об этом заявил…
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Врач, ведущая программы о здоровье на телевидении Елена Малышева дала восемь советов по снижению риска возникновения рака. 4 февраля - Всемирный день борьбы с раком…
В больнице австрийского Зальцбурга случилось ЧП – ночью из инфекционного отделения сбежала 31-летняя австрийка, поступившая в госпиталь накануне.
Российский лидер Владимир Путин рассказал о главных угрозах мировой безопасности. Президент России поделился: в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты…
В Москве Лефортовский суд арестовал россиянина Виктора Королева по обвинению в государственной измене. Никакие подробности пока не разглашаются. Дело находится…
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Актриса и телеведущая Юлия Михалкова, известная как участница шоу «Уральские пельмени», только на днях узнала о том, что в России обсуждают поправки к Конституции.
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У меня есть еще пара идей. Раз мы начали править фундаментальные тексты, то в качесте ответной меры предлагаю внести в Библию упоминание, что Бога скорее всего нет.…
«Аргументы недели» продолжают следить за выступлением Александра Головина в чемпионате Франции. Последний матч против «Анже» он отыграл посредственно, но и вообще…
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