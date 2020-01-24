В Британии восстановили голос жреца, который умер в Египте 3000 лет назад

Ученые из Великобритании недавно восстановили голос жреца Несьямуна, который скончался в Египте около трех тысяч лет назад. У данной мумии прекрасно сохранились голосовые связки и гортань.

Инженеры применили компьютерный томограф и составили трехмерную модель органов речи умершего жреца, после чего распечатали ее на 3D-принтере. Затем модель соединили с динамиком и искусственной гортанью, вследствие чего образовался звук, напоминающий произнесение "а" и "э", передает Радио Sputnik . На видеозаписи звук можно услышать с 30-й секунды.

Отметим, что Несьямун – это очень известная и хорошо сохранившаяся мумия, которую нашли в ходе раскопок храма бога Амона на территории Египта. Она хранится в музее Лидса в Британии.

Этот священнослужитель был современником Рамзеса XI и скончался в возрасте почти 50 лет. Интересно, что на его саркофаге есть надпись, в которой содержится просьба к богам вернуть жрецу дар речи.

Читайте также: