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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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В Британии восстановили голос жреца, который умер в Египте 3000 лет назад

, 12:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

В Британии восстановили голос жреца, который умер в Египте 3000 лет назад
саркофаг, pixabay.com
Ученые из Великобритании недавно восстановили голос жреца Несьямуна, который скончался в Египте около трех тысяч лет назад. У данной мумии прекрасно сохранились голосовые связки и гортань.
 
Инженеры применили компьютерный томограф и составили трехмерную модель органов речи умершего жреца, после чего распечатали ее на 3D-принтере. Затем модель соединили с динамиком и искусственной гортанью, вследствие чего образовался звук, напоминающий произнесение "а" и "э", передает Радио Sputnik. На видеозаписи звук можно услышать с 30-й секунды.
 
Отметим, что Несьямун – это очень известная и хорошо сохранившаяся мумия, которую нашли в ходе раскопок храма бога Амона на территории Египта. Она хранится в музее Лидса в Британии.
 
Этот священнослужитель был современником Рамзеса XI и скончался в возрасте почти 50 лет. Интересно, что на его саркофаге есть надпись, в которой содержится просьба к богам вернуть жрецу дар речи.
 
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ЕТ

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