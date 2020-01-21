Какие сюрпризы готовят квантовые технологии человечеству

//Наука 13+

21 января 2020, 13:16 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

В новом выпуске программы «Научка» кандидат физико-математических наук Станислав Страупе рассказывает о том, заменят ли квантовые компьютеры обычные, стоит ли ждать от квантовых технологий великих открытий и есть ли будущее у квантовых хакеров.

Станислав Страупе - старший научный сотрудник Центра квантовых технологий физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. По мнению Станислава Страупе, квантовые технологии преподнесут человечеству немало сюрпризов. «Как химики сейчас получают новые соединения? Это долгая и кропотливая работа в лаборатории - рассуждает ученый. - Если мы получим полномасштабный квантовый компьютер, то эту работу мы сможем заменить на вычисления. Люди научатся гораздо быстрее синтезировать новые соединения, это может привести к прорыву в самых разных областях».

«Научка» - это короткие и познавательные видеоролики. Ученые и популяризаторы науки расскажут доступным языком о новых явлениях, тенденциях, гипотезах, тайнах и экспериментах в самых различных сферах. Проект доказывает, что наука - это не скучно, это увлекательно и интересно. Не случайно партнером программы выступает Информационный центр по атомной энергии. Челябинский ИЦАЭ - это уникальная коммуникативная площадка для взрослых и школьников, студентов и педагогов, иными словами, всех, кому интересна наука и просвещение.