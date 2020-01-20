Проект ученых Новосибирского ГАУ стал лауреатом конкурса на лучшие проекты РФФИ

//Наука 13+

20 января 2020, 08:27 [ «Аргументы Недели. Новосибирск» ]

Подведены итоги конкурса на лучшие проекты фундаментальных научных исследований Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). В числе победителей по направлению «Фундаментальные основы сельскохозяйственных наук» проект учёных Новосибирского ГАУ «Исследование ограничения экспансии грибов рода Fusarium ризосферой сортов яровой пшеницы».

Цель конкурса — поддержка научных проектов, направленных на получение новых знаний о природе, человеке и обществе, создание условий для реализации фундаментальных научных исследований в новых областях знаний, зарождающихся в науке. Всего по направлению «Фундаментальные основы сельскохозяйственных наук» конкурсной комиссией поддержано 16 проектов.

«Наш университет позиционируется как центр трансфера знаний, исследовательской деятельности и коммерциализации ее результатов, обладающий конкурентоспособностью и вносящим значительный вклад в инновационное развитие и конкурентоспособность АПК Сибири. Развитие научно-инновационного потенциала, формирование эффективной системы научно-инновационной деятельности университета, обеспечивающей конкурентоспособность научных проектов и охрану интеллектуальной собственности руководство вуза определяет сегодня одной из важнейших стратегических задач», — рассказал и.о. проректора по международной работе и связям с общественностью Андрей Шинделов.