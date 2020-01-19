Аномальная жара погубила порядка миллиона морских птиц в Тихом океане

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19 января 2020, 18:50 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Специалисты из Университета Вашингтона выяснили, что потепление воды в Тихом океане спровоцировало гибель порядка миллиона морских птиц менее, чем за год. Об этом сообщает телеканал CNN. В Росгидромете уверены, что в будущем Россию ждут климатические катаклизмы

В период между летом 2015 и весной 2016 годов на прибрежную линию от Калифорнии до Аляски выбросило около 62 тысяч мертвых кайр. Ученые полагают, что погибли около миллиона пернатых: их останки опустились на дно.

Из-за жаркой погоды в океане начали размножаться менее питательные водоросли, как следствие стало меньше рыбы, а это привело к тому, что начали голодать морские животные и птицы, которые недополучают пропитание.

Исследователи добавили, что две трети погибших от голода морских обитателей и птиц были взрослыми особями, и это создает весьма серьезную угрозу для популяции, поскольку тормозит дальнейшее размножение этих видов.