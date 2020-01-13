Президент РАН Александр Сергеев о существовании внеземных цивилизаций

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13 января 2020, 10:31 [ «Аргументы Недели» ]

В 2019 году Нобелевская премия по физике была дана за открытие экзопланет. Сейчас открыто уже несколько тысяч таких экзопланет. Одна из наиболее известных - это спутник Юпитера Европа, к которому сейчас большое внимание приковано и туда планируются какие-то экспедиции. Почему? Там есть так называемые зоны обитаемости, говорящие о том, что планета Земля далеко не уникальная.



Как рассказал в интервью на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ известный физик, президент Российской Академии наук академик Александр Сергеев, вся Вселенная состоит из одних и тех же химических элементов – звёзды, планеты и экзопланеты. У них та же химия, что и на Земле, у них условия близкие к земным. Мы находим в метеоритах следы органических молекул. С большой вероятностью жизнь пришла из Космоса на Землю, предполагает академик. При этом учёный задаётся вопросом, почему в таком случае Космос молчит? Возможно, потому, что в масштабе Вселенной прошло совсем немного времени для связи между разными внеземными цивилизациями.



Подробнее смотрите в интервью академика на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ.



