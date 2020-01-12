Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Наука 13+

"Человечество остывает", считают американские ученые

, 18:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Фото: pixabay.com

Американские ученые из Стэндфордского университета пришли к выводу, что человеческое тело начинает остывать. По их мнению, за последние 150 лет «температура человечества» немного уменьшилась.

Ученые: собаки в доме помогут избежать шизофрении

Ученые: собаки в доме помогут избежать шизофрении

Ученые отметили, что на данный момент температура тела уменьшилась на 0,4 градуса по Цельсию и каждый год продолжает падать на 0,04 °C. Эксперты уточнили, что, начиная с ХIХ века она понизилась с 37 до 36,6 градуса.

Известно, что в 1851 году немецкий врач Карл Вундрих провел крупное статистическое исследование, которое показало, что средний показатель температуры тела равен 37 °C. Такой вывод был сделан на основе сравнения данных более 20 тыс. жителей страны.

Современные измерения показывают, что показатель падает. При этом ученые считают, что главной причиной этого явления - улучшение гигиены, медицины и высокий контроль над температурой окружающей среды. Они уверены, что это позволило предотвратить воспалительные процессы в организме и понизить активность обмена веществ.

БА

//картина дня

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина отреагировала на предложение бывшего депутата Верховной рады Украины Рефата Чубарова отпраздновать «450-летие…

В течение января - февраля курсы доллара и евро могут понизиться на 3-5 %/ Соответственно, рубль будет укрепляться. Эксперт Андрей Хохрин отметил, что рубль и до нового года торговался на Московской бирже по нарастающей.

В течение января - февраля курсы доллара и евро могут понизиться на 3-5 %/ Соответственно, рубль будет укрепляться…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Известная российская актриса и светская львица Рената Литвинова прокомментировала дорожно-транспортное происшествие, в которое попала в воскресенье, 12 января, в центре…

//новости ан

//новости ан

Жители дома, из окна которого выпала модель Ксения Пунтус , рассказали, что происходило в квартире внука известного режиссера Никиты Михалкова в ту ночь. Известно, что…

Сейчас ГИБДД проводит проверку по ДТП на Тверском бульваре, где сбили актрису Ренату Литвинову. Девушку, которая была за рулем авто и совершила наезд на актрису уже нашли…

//новости ан

История с выигрышем лотерейного миллиарда оказалась вымыслом от начала до конца и сказка про Золушку-пенсионерку из Подмосковья - всего лишь сказкой. Кто такая на самом…

Стало известно о массовом дорожно-транспортном происшествии в районе остановки общественного транспорта «Магнитогорская» во Владивостоке. Известно, что виновником аварии…

//новости ан

//новости ан

Российская актриса театра и кино Рената Литвинова прогуливалась по центру столицы. В этот момент у ресторана Макдональдс на неё наехала машина. Предварительно, за рулём…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Как выяснилось, на жену московского муниципального депутата Михаила Хананашвили напали второй раз за два года. Первый случай произошёл осенью 2018-го и он не исключил…