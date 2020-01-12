"Человечество остывает", считают американские ученые

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12 января 2020, 18:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Фото: pixabay.com

Американские ученые из Стэндфордского университета пришли к выводу, что человеческое тело начинает остывать. По их мнению, за последние 150 лет «температура человечества» немного уменьшилась.

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Ученые отметили, что на данный момент температура тела уменьшилась на 0,4 градуса по Цельсию и каждый год продолжает падать на 0,04 °C. Эксперты уточнили, что, начиная с ХIХ века она понизилась с 37 до 36,6 градуса.

Известно, что в 1851 году немецкий врач Карл Вундрих провел крупное статистическое исследование, которое показало, что средний показатель температуры тела равен 37 °C. Такой вывод был сделан на основе сравнения данных более 20 тыс. жителей страны.

Современные измерения показывают, что показатель падает. При этом ученые считают, что главной причиной этого явления - улучшение гигиены, медицины и высокий контроль над температурой окружающей среды. Они уверены, что это позволило предотвратить воспалительные процессы в организме и понизить активность обмена веществ.