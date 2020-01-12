Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Наука 13+

Американские учёные всерьёз заинтересовалась процессом варки спагетти

, 10:24 [ «Аргументы Недели» ]

Американские учёные всерьёз заинтересовалась процессом варки спагетти
Фото: Pixabay

Что может быть проще, чем сварить макароны? Однако физики из США подошли к этому процессу с научной точки зрения и разобрались в сгибании спагетти во время приготовления.

Ученые: спагетти помогают похудеть, а не добавляют лишние килограммы

Ученые: спагетти помогают похудеть, а не добавляют лишние килограммы

Они даже создали математическую модель, в которой «сварили» одну нить макарон, расположенную под углом ко дну кастрюли, описав сам процесс и модель в одном из научных журналов. Сам опыт внешне не отличался от того, что ежедневно делают миллионы домохозяек. Учёные расположили макаронину так, чтобы один её край находился на дне, а другой – на стенке кастрюли, и стали наблюдать, как нить спагетти провисла, затем легла на дно и перестала касаться стенки. Физики даже дали названия всем процессам варки макарон: провисание, оседание и закручивание.

Зачем же понадобилось делать опыт из обыденного кухонного действа? Американские физики из Калифорнийского университета посчитали, что их модель, переложенная с бытовых на математические рельсы, может быть полезной в промышленной кулинарии. 

ДВа

//картина дня

В течение января - февраля курсы доллара и евро могут понизиться на 3-5 %/ Соответственно, рубль будет укрепляться. Эксперт Андрей Хохрин отметил, что рубль и до нового года торговался на Московской бирже по нарастающей.

В течение января - февраля курсы доллара и евро могут понизиться на 3-5 %/ Соответственно, рубль будет укрепляться…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Королева Великобритании Елизавета II проведет совещание, которое будет посвящено решению принца Гарри и его жены отказаться от исполнения королевских обязанностей и быть…

Певица Пелагея Ханова разводится с мужем хоккеистом Иваном Телегиным после нескольких совместных лет жизни. Артистка не хочет, чтобы все кому не лень обсуждали…

//новости ан

По уточненной информации, три человека погибли и восемь человек серьезно пострадали в результате ДТП в Шацком районе Рязанской области. Семеро пострадавших доставлены…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Телеведущая Ксения Собчак подняла настроение пользователям сети, опубликовав видеозапись танцующей в рваных чулках 46-летней подруги. 7 января был день рождения…

//новости ан

Президент Беларуси давит на Россию, чтобы не только снизить цену для Беларуси на нефть, но и укрепить свою власть в стране. Леонтьев считает, что выбивая скидку…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Озвучена официальная версия крушения украинского самолета, который совершал рейс по маршруту Тегеран-Киев: власти Ирана признали вину за трагедию самолета Boeing 737-800…