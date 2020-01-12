Американские учёные всерьёз заинтересовалась процессом варки спагетти

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12 января 2020, 10:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Что может быть проще, чем сварить макароны? Однако физики из США подошли к этому процессу с научной точки зрения и разобрались в сгибании спагетти во время приготовления.

Ученые: спагетти помогают похудеть, а не добавляют лишние килограммы

Они даже создали математическую модель, в которой «сварили» одну нить макарон, расположенную под углом ко дну кастрюли, описав сам процесс и модель в одном из научных журналов. Сам опыт внешне не отличался от того, что ежедневно делают миллионы домохозяек. Учёные расположили макаронину так, чтобы один её край находился на дне, а другой – на стенке кастрюли, и стали наблюдать, как нить спагетти провисла, затем легла на дно и перестала касаться стенки. Физики даже дали названия всем процессам варки макарон: провисание, оседание и закручивание.

Зачем же понадобилось делать опыт из обыденного кухонного действа? Американские физики из Калифорнийского университета посчитали, что их модель, переложенная с бытовых на математические рельсы, может быть полезной в промышленной кулинарии.