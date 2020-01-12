Ученый объяснил, почему потепление климата в РФ происходит быстрее, чем в среднем на планете

Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал, по какой причине потепление климата в России происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.

По словам эксперта, дело в том, что россияне живут в единственном поясе, где площадь суши существенно превосходит площадь водной поверхности. Океан же является огромным аккумулятором тепла, поэтому способен нивелировать влияние меняющихся условий. Суша в свою очередь обладает другой теплоемкостью.