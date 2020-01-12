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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Ученый объяснил, почему потепление климата в РФ происходит быстрее, чем в среднем на планете

, 09:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Ученый объяснил, почему потепление климата в РФ происходит быстрее, чем в среднем на планете
цветок под снегом, pixabay.com
Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал, по какой причине потепление климата в России происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
 
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По словам эксперта, дело в том, что россияне живут в единственном поясе, где площадь суши существенно превосходит площадь водной поверхности. Океан же является огромным аккумулятором тепла, поэтому способен нивелировать влияние меняющихся условий. Суша в свою очередь обладает другой теплоемкостью. 
 
Андрей Киселев не исключил, что в дальнейшем всплески холодной и теплой погоды на территории РФ будут более резкими. 
ЕТ

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