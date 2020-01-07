Видео: Илон Маск станцевал на открытии завода Tesla в Китае

//Наука 13+

7 января 2020, 18:13 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Instagram

В промышленной зоне Шанхая открыли первый за пределами США завод по производству американских электромобилей Tesla. На торжественном открытии предприятия глава корпорации Илон Маск исполнил танец. Tesla получит новый кредит в $1,4 млрд от китайских банков для фабрики в Шанхае

Известный американский предприниматель, изобретатель и миллиардер Илон Маск забавно станцевал на презентации электро-внедорожников Model Y производства Tesla. Видеоролик со своим оригинальным "выступлением" он опубликовал в сервисе микроблогов Twitter.

Судя по всему, танец стал полнейшей импровизацией. Сперва Маск скинул мешавший ему классический пиджак, а затем выполнил несколько пассов руками, передвигаясь по сцене: "На Гигафабрике Tesla в Шанхае! Небезопасно для просмотра на работе", - подписал он ролик.





At Tesla Giga Shanghai NSFW!! pic.twitter.com/1yrPyzJQGZ — Elon Musk (@elonmusk) 7 января 2020 г.