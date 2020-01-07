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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Видео: Илон Маск станцевал на открытии завода Tesla в Китае

, 18:13 [ «Аргументы Недели» ]

Видео: Илон Маск станцевал на открытии завода Tesla в Китае
фото: Instagram

В промышленной зоне Шанхая открыли первый за пределами США завод по производству американских электромобилей Tesla. На торжественном открытии предприятия глава корпорации Илон Маск исполнил танец. 

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Известный американский предприниматель, изобретатель и миллиардер Илон Маск забавно станцевал на презентации электро-внедорожников Model Y производства Tesla. Видеоролик со своим оригинальным "выступлением" он опубликовал в сервисе микроблогов Twitter.

Судя по всему, танец стал полнейшей импровизацией. Сперва Маск скинул мешавший ему классический пиджак, а затем выполнил несколько пассов руками, передвигаясь по сцене: "На Гигафабрике Tesla в Шанхае! Небезопасно для просмотра на работе", - подписал он ролик.

АС

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