Почему России не подходит китайский путь экономического прорыва?

//Наука 13+

5 января 2020, 16:36 [ «Аргументы Недели» ]

Какая связь между ростом ВВП и отношением государства к науке? В Китае вложения в науку привели к росту ВВП от 5 до 7 процентов в год. Раньше было ещё больше. В России ВВП растет на 1-2%. Так можно ли нам догнать и перегнать Поднебесную?



"Китай шёл к этому бурному развитию науки другим путем, чем мы сейчас собрались идти. Китай сначала продвинул вперёд свою экономику, которая не вовсе супер технологичная, и продвинул её за счёт правильно выстроенной системы инвестиций, открытия рынка, приглашения крупных компаний, создания условий, - говорит известный российский физик, президент Российской Академии наук, академик Александр Сергеев в интервью на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ. - У них экономика рванула вперёд с более низкого уровня, чем сейчас у нас, и она давала высокие проценты, 15-20% в год, и Китай превратился в богатую державу. А уже после того как Китай разбогател, начал огромные средства вкладывать в человеческий капитал – в науку, в образование. И они сейчас по объёму вложения в науку и в образование фактически не знают себе равных в мире".



По словам академика, китайцы поймали волну, когда вложения в технологии, в науку подхватываются промышленностью, которая стала богатой, промышленность делает новый рыночный продукт и получает прибыль благодаря освоению новых знаний. Поэтому промышленность опять инвестирует свою прибыль в науку.



В России ситуация противоположная. Нам правильно сейчас через вложения в науку, через вложения в человеческий капитал двинуть вперёд экономику. Но сложность в России с инвестициями. Отечественный бизнес не вкладывает в науку, значит и иностранные инвесторы вряд ли придут в надежде получить новые технологии, хотя потенциал у российской академической и прикладной науки огромный.



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