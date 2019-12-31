Ученые предрекли Европе сильное похолодание в ближайшие сто лет

Ученые из Гронингенского университета провели масштабное исследование и пришли к интересному выводу. По мнению специалистов, в ближайшие сто лет во многих европейских странах резко похолодает.

Эксперты убеждены, что Северо-Атлантическое течение, которое в настоящий момент обеспечивает приток тепла на европейский континент, в течение века изменит свое направление. Данная вероятность, по словам ученых, составляет примерно 15 процентов.

Вышеуказанная теория расходится с более ранней, которая говорит о том, что в ближайшие годы в Европе будет становиться лишь теплее.