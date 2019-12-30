В Китае ученого, изменившего геном эмбрионов, посадили в тюрьму

//Наука 13+

30 декабря 2019, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Суд города Шэньчжэнь на юге Китая приговорил ученого страны Хэ Цзянькуя к трем годам тюрьмы за модификацию генома эмбрионов человека и штрафу в 3 миллиона юаней (порядка 430 тысяч долларов).

Приговор для ученого-генетика, заявившего в прошлом году о рождении первых в истории генномодифицированных девочек-близняшек, был вынесен народным судом района Наньшань в ходе публичного слушания в понедельник.

"Учитывая преступное деяние троих обвиняемых, его характер и степень социальной опасности, назначить Хэ Цзянькую наказание в виде тюремного заключения сроком три года и штраф 3 млн юаней", - указывается в приговоре.

Напомним, в январе власти Китая подтвердили факт рождения близнецов с измененной ДНК. Цзянькуя создал генетически модифицированных детей, нарушив при этом, как ранее сообщалось, некоторые законы страны.