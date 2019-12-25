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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Гигантский метеоритный кратер обнаружили на северо-востоке Китая

, 14:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Гигантский метеоритный кратер обнаружили на северо-востоке Китая
кратер, pixabay.com

На северо-востоке Китая геохимики обнаружили кратер диаметром 1850 метров и глубиной до 150 метров. Предполагается, что данное углубление появилось 145-66 млн лет назад из-за падения огромного метеорита.

Кратер мелового периода находится в районе Малого Хингана, на территории провинции Хэйлунцзян, которая расположена на границе с РФ.

Ученые выяснили, что в кратере раньше было озеро, однако еще 10 тысяч лет назад оно полностью высохло. Один из авторов исследования, профессор Мин Чэнь считает, что данная находка может подтвердить предположение о том, что в древние времена на территории, которая сейчас относится к Китаю, находился небольшой ледник.

ЕТ

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