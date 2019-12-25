Гигантский метеоритный кратер обнаружили на северо-востоке Китая

На северо-востоке Китая геохимики обнаружили кратер диаметром 1850 метров и глубиной до 150 метров. Предполагается, что данное углубление появилось 145-66 млн лет назад из-за падения огромного метеорита.
Кратер мелового периода находится в районе Малого Хингана, на территории провинции Хэйлунцзян, которая расположена на границе с РФ.
Ученые выяснили, что в кратере раньше было озеро, однако еще 10 тысяч лет назад оно полностью высохло. Один из авторов исследования, профессор Мин Чэнь считает, что данная находка может подтвердить предположение о том, что в древние времена на территории, которая сейчас относится к Китаю, находился небольшой ледник.