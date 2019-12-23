На МКС сработала пожарная сигнализация

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23 декабря 2019, 17:41 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Пожарная сигнализация сработала в российском модуле "Заря" на Международной космической станции. О происшествии сообщил в понедельник, 23 декабря, российский космонавт Александр Скворцов.

По его словам, сработал датчик дыма в функционально-грузовом блоке "Заря". Рядом с датчиком работал другой российский космонавт - Олег Скрипочка, поэтому к срабатыванию сигнализации могла привести поднявшаяся пыль.

"Было ложное срабатывание сигнализации. Сейчас все идет штатно", - рассказали журналистам представители госкорпорации "Роскосмос". Пробы воздуха, взятые экипажем блока, подтвердили отсутствие возгорания в модуле.