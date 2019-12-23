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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Уходящий год будет отмечен самым грозным солнечным затмением и звездопадом

, 16:27 [ «Аргументы Недели» ]

Уходящий год будет отмечен самым грозным солнечным затмением и звездопадом
фото: pixabay.com

В конце декабря уходящего 2019 года произойдет одно из самых значительных событий - кольцевое солнечное затмение, которое, по данным астрологов и астрофизиков, станет самым мощным за последние 250 лет.

По мнению специалистов, "огненное кольцо" или "кольцо света", которое смогут увидеть россияне на Урале, на юге Сибири и на Дальнем Востоке уже в четверг, 26 декабря, будет очень опасно для здоровья человека.

В течение 3 минут и 40 секунд Луна "встанет" между Землей и Солнцем, однако будет на значительном расстоянии от Голубой планеты, а потому не сможет перекрыть собой светило полностью, как при полном затмении.

Лучи желтого карлика будут пробиваться через тень, а "лунная" окантовка приобретет зловещий багровый оттенок. Наблюдение явления невооруженным глазом ведет к слепоте, и потому оно считается столь опасным.

Чуть позднее - в субботу, 28 декабря - начнется звездопад Квадрантиды. Он станет и первым звездопадом Нового года, так как его пик придется на 4 января. Звезды будут падать со скоростью 42,2 км/с примерно по 25 шт/час.

Наши предки связывали с подобного рода событиями всевозможные катастрофы и политические конфликты. Современные астрологи настроены не столь критично, однако не рекомендуют планировать важные дела до 10 января.

АС

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