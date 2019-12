Видео: американский корабль Starliner вернулся на Землю

Американский космический корабль Starliner компании Boeing после отмены стыковки с Международной космической станцией вернулся на Землю и успешно приземлился в штате Нью-Мексико. В NASA заявили об отказе от стыковки космического корабля Starliner с МКС

Корабль совершил успешную мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс в воскресенье в 15:57 по московскому времени, отметили в NASA. Несмотря на невыполнение основной цели полета, компании все же удалось протестировать систему навигации корабля, а также стыковочный механизм.

Отметим, американская спускаемая капсула совершила мягкую наземную посадку впервые. Дело в том, что все предыдущие американские аппараты совершали посадку на воду. О причинах отмены стыковки Starliner с Международной космической станцией АН сообщали ранее.





LANDING CONFIRMED



The #Starliner spacecraft safely touched down at 7:58am ET at @WSMissileRange in New Mexico with a bulleye landing. This marks the 1st time an American-made, human-rated capsule has landed on land. Watch our live coverage: https://t.co/MAYPLDF7R7 pic.twitter.com/66owuQDsVB