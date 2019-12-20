В NASA заявили об отказе от стыковки космического корабля Starliner с МКС

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20 декабря 2019, 21:44 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Стыковка американского корабля Starliner с Международной космической станцией отменена. Решение об этом приняли в NASA, о чем сообщил директор Джеймс Брайденстайн в ходе пресс-конференции.

По его словам, новый американский космический корабль Starliner, запущенный в пятницу в беспилотном режиме к Международной космической станции, не сможет состыковаться с ней и совершит посадку в течение 48 часов.

"Мы пытаемся вернуть корабль на орбиту", - заявил Брайденстайн, отметив, что из-за сбоя в системе корабль в неверном режиме сжег значительно больше топлива, чем планировалось, что и стало причиной отмены стыковки.