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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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В NASA заявили об отказе от стыковки космического корабля Starliner с МКС

, 21:44 [ «Аргументы Недели» ]

В NASA заявили об отказе от стыковки космического корабля Starliner с МКС
фото: pixabay.com

Стыковка американского корабля Starliner с Международной космической станцией отменена. Решение об этом приняли в NASA, о чем сообщил директор Джеймс Брайденстайн в ходе пресс-конференции.

По его словам, новый американский космический корабль Starliner, запущенный в пятницу в беспилотном режиме к Международной космической станции, не сможет состыковаться с ней и совершит посадку в течение 48 часов.

"Мы пытаемся вернуть корабль на орбиту", - заявил Брайденстайн, отметив, что из-за сбоя в системе корабль в неверном режиме сжег значительно больше топлива, чем планировалось, что и стало причиной отмены стыковки.

АС

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