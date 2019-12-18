Все новости >>

Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Наука 13+

Ученые: собачьи эмоции лучше всех понимают люди определенного возраста и культуры

, 15:56 [ «Аргументы Недели» ]

Ученые: собачьи эмоции лучше всех понимают люди определенного возраста и культуры
фото: pixabay.com

Европейские ученые выяснили, что эмоции собак лучше распознают взрослые люди, а не дети, а также представители европейской культуры, а не исламской. Об этом говорится в статье Scientific Reports.

Специалисты провели исследование с участием 89 взрослых и 77 детей. Участникам данного эксперимента показывали фотографии собак, людей и шимпанзе и просили их оценить возможные изображенные на них эмоции.

Результаты исследования показали, что, хотя способности к распознаванию некоторых эмоциональных проявлений зверей являются врожденными, умение достоверно определять эмоции собак приходит с возрастом и опытом.

АС

//картина дня

В Совфеде предложили увеличить детские выплаты, если женщина родила первенца, не достигнув 25 лет. В таком случае размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком будет зависеть от средней зарплаты по региону.

В Совфеде предложили увеличить детские выплаты, если женщина родила первенца, не достигнув 25 лет. В таком случае размер…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан