Ученые: собачьи эмоции лучше всех понимают люди определенного возраста и культуры

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18 декабря 2019, 15:56 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Европейские ученые выяснили, что эмоции собак лучше распознают взрослые люди, а не дети, а также представители европейской культуры, а не исламской. Об этом говорится в статье Scientific Reports.

Специалисты провели исследование с участием 89 взрослых и 77 детей. Участникам данного эксперимента показывали фотографии собак, людей и шимпанзе и просили их оценить возможные изображенные на них эмоции.

Результаты исследования показали, что, хотя способности к распознаванию некоторых эмоциональных проявлений зверей являются врожденными, умение достоверно определять эмоции собак приходит с возрастом и опытом.