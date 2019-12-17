Археологам удалось раскрыть тайну каменных истуканов с острова Пасхи

Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили смогли раскрыть тайну каменных истуканов с острова Пасхи. Эксперты узнали, зачем древние полинезийцы устанавливали огромные изваяния.

Оказалось, что жители острова Пасхи верили в то, что эти статуи способны помочь в сохранении плодородия земли. Химический анализ почвы возле вулкана Рано-Рараку выявил в ее составе очень высокую концентрацию фосфора и кальция, которые важны для хорошего урожая. Позже оказалось, что в древности в данном районе выращивался целый ряд культур.

Ранее ученые не могли определить, с какой целью полинезийцы в свое время установили истуканов. Выдвигались самые разные версии, однако все оказалось значительно проще, чем на первый взгляд