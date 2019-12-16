Искусственное мясо становится реальным продуктом

//Наука 13+

16 декабря 2019, 17:34 [ «Аргументы Недели» ]

Мясо, выращенное в лаборатории, может появиться на прилавках российских магазинов уже через несколько лет.



Обычно искусственный продукт выращивается из небольшого объёма настоящего мяса. В мире уже известны компании, которые производят искусственный белок. Причём многие технологии были созданы буквально несколько месяцев назад. Компании, которые специализируются на создании имитированной еды, смогли заработать более 50 миллиардов долларов. Это означает, что искусственные продукты становятся востребованными у покупателей.



В настоящее время клеточный инжиниринг является одним из приоритетных направлений в науке. В теории мясной продукт, как и оригинал, содержит необходимое количество белков, жиров и углеводов. Производители планируют угостить колбасой из искусственных элементов уже после нового года.



Искусственное мясо не стоит путать с растительным аналогом, который потребляют вегетарианцы. Процесс создания искусственного мяса выглядит следующим образом: сначала берётся основа для выращивания клеток. После из неё создаётся миллион клеток и соединений. Далее они увеличиваются в геометрической прогрессии, а мышечная ткань начинает расти. Такую технологию используют и медики для восстановления повреждённой мышцы человека. Подобные разработки велись и в советское время в попытках решить проблему голода и нехватки продовольствия в бедных странах.



