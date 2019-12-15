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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

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Китай планирует начать поиск пригодных для жизни планет

, 14:55 [ «Аргументы Недели» ]

Китай планирует начать поиск пригодных для жизни планет
фото: pixabay.com

Китайские власти планируют приступить к реализации программы "Миинь" с целью изучения космического пространства за пределами Солнечной системы и поиска планет, пригодных для жизни.

Об этом рассказал гендиректор Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники Юань Цзе, сообщает ТАСС: "Этот проект станет очередным прорывом Китая в области фундаментальных исследований", - отметил он.

Правительство КНР намерено осуществить запуск серии летательных аппаратов с телескопами, инфракрасными детекторами и другими датчиками для наблюдения за областями космоса, прилегающими к нашей галактике.

Благодаря этой технике ученые смогут обнаружить воду и замерить температуру, при которой человек, растения, животные, насекомые и микроорганизмы смогли бы выжить. Старт программы "Миинь" намечен на 2030 год.

АС

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