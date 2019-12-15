В Гарварде создают приложение для знакомств по ДНК

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15 декабря 2019, 12:53 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Известный гарвардский биолог Джордж Черч работает над созданием приложения для знакомств, которое будет подбирать лучшие пары на основе генетических данных. Некоторые коллеги против.

По мнению биолога, подобное приложение позволит в будущем избавить человечество от многих наследственных болезней. Об этом всемирно известный ученый рассказал американскому телеканалу CBS.

Приложение будет анализировать гены пользователей и их мутации. Но лишь те, которые ведут к очень серьезным заболеваниям. По словам Черча, в общем пользователи будут совместимы с 95% людей.

Подробности Черч не раскрыл и получил в свой адрес шквал критики от коллег, у которых возникла масса вопросов, которые касаются как нюансов работы самого приложения, так и его "истинной цели".

Какие заболевания приложение будет считать наследственными? По каким правилам будет вестись отбор пары? Каков будет результат? А некоторые отметили, что такой подход очень похож на евгенику.