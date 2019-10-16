В Челябинской области прошел форум молодых учителей истории

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16 октября 2019, 13:50 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Первый областной форум молодых учителей истории «ИСТарт» собрал более ста участников. Мероприятие прошло на базе ДОЛ «Солнечная поляна» с 11 по 13 октября.

Начало форуму было положено в Историческом парке «Россия – Моя история». Там учителя смогли познакомиться с новыми мультимедийными возможностями, которые появились в Челябинской области.

Основная программа форума проходила в «Солнечной поляне».Специальный гость форума Кирилл Родин провел авторский квиз «Золотой монокль», лауреат «Весны студенческой» Сергей Кожевников и команда организаторов представили замечательные выступления.

Во второй день молодые учителя слушали лекции заведующего кафедрой общественных и художественно-эстетических дисциплин ГБУ ДПО «ЧИППКРО» В.М. Кузнецов, директор АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий» Д.А. Малышева, заместитель директора Объединенного государственного архива Челябинской области Н.А. Антипин, директор по информационной политике медиа холдинга «Гаранада пресс» А.Н. Трушников, а также специальный гость из Москвы А.А. Оджо. Также форум посетила первый заместитель министра образования Челябинской области Елена Коузова. Вместе с ней участники мероприятия обсудили актуальные вопросы, касающиеся сферы образования Челябинской области.

Завершил форум семейный квартирник, на котором выступили все желающие и специальный гость - актриса Челябинского молодежного театра Ольга Завьялкова.