Специалисты рассказали, как быстро повысить качество работы своего смартфона

Эксперты рассказали, как можно быстро повысить производительность своего смартфона. Оказалось, что существует одно нехитрое правило, которое следует соблюдать, чтобы гаджет всегда работал качественно.

В исследовании компании Avast сообщается, что необходимо удалять из смартфонов "мусор". По словам специалистов, в среднем владельцы устройств хранят на них 952 фотографии, из которых примерно 22 процента имеют плохое качество. Более того, в приложении WhatsApp обычно хранятся 292 изображения. Как сообщает РИА "Новости", Регулярное удаление таких фото способно освободить минимум 20 процентов места на смартфоне.

Нехватка объема памяти способна существенно снизить производительность гаджета, поэтому рекомендуется следить за этим фактором.