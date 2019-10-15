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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

//Наука 13+

В ближайшие 50 лет искусственный интеллект не появится

, 14:40 [ «Аргументы Недели» ]

В ближайшие 50 лет искусственный интеллект не появится

Искусственного интеллекта нет, и в ближайшие лет 50 не появится вообще. Те технологии, которые есть, это, так называемая, машина интеллекта, нейросети, они существуют на самом деле очень давно, с конца 40-х годов прошлого века, рассказывает на Youtube-канале "Аргументов недели" математик, член Президиума Совета по внешней и оборонной политики, выпускник Бауманского университета Александр Лосев.

"В нашей стране такую теоретическую основу нейросетей заложили два выдающихся математика - это Колмогоров и Арнольд, которые доказали когда-то, что функции многих перемен можно разложить на множество функций более переменных меньшего порядка, и доказали сам принцип работы нейросетей. И с точки зрения математики, она не изменилась, и то, что нам рассказывают про новые технологии - это все технологии, которые у нас были на достаточно высоком уровне еще в 80-е годы.

Чего не было в 80-е годы? С математикой было всё прекрасно, да и сейчас мы с математикой не отстаём в технологиях от американцев из-за того, что задел математический у нас был выше, и многие вещи мы можем решать просто меньшим объемом вычисления, чтобы тренировать нейросеть, нужны вычислительные мощности и данные. Тогда данных было мало, сейчас данных много. Чем больше вы цифровизируете мир, тем больше вы накапливаете данных, которые вы можете использовать для обучения нейросети. Если у вас данные неправильные, ошибочные, неполные, плохо обработанные, ошибка будет колоссальная, там нет алгоритмов. Там как раз обучение, как это все научится, человеку уже не понять", - говорит учёный.

По его мнению, выделяемые президентом страны 90 млрд рублей на цифровую экономику, скорее всего, пойдут на программу, которую писал Сбербанк, которая предусматривает подготовку кадров и обучение.

Подробности смотрите на Youtube-канале "Аргументов недели".

ПВ

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