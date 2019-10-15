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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Наука 13+

Учёный раскрыл самую страшную сторону цифровизации

, 10:53 [ «Аргументы Недели» ]

Учёный раскрыл самую страшную сторону цифровизации

Президент России Владимир Путин заявил, что на развитие цифровой экономики и создание программ по искусственному интеллекту будет выделено в ближайшее время 90 миллиардов рублей. О реалиях создания в ближайшее время искусственного  интеллекта в России на Youtube-канале "Аргументов недели" рассказывает математик, член Президиума Совета по внешней и оборонной политики, выпускник Бауманского университета Александр Лосев.

В мире происходит технологическая деградация, и, по сути, происходит уничтожение науки везде. Там все заменяется на те технологии, которые позволяют очень быстро окупать затраты. Проектное финансирование на 3 года, и, если учёные не дают отдачу за 3 года, им просто не финансируют исследования. Для чего нужна цифровизация? Она помогает делать деньги на не производственной сфере.

"Самая страшная сторона цифровизации в том, что она делает и нас, и государство, и всех чрезвычайно уязвимыми. Коллапс энергосистемы, удар ракетами, вспышка на солнце, не важно, и, если вы слишком полагаетесь на цифровизацию, то ваш банковский счёт обнуляется, ваше имущество вам не принадлежит, потому что исчезли данные о том, что эта квартира, дача, машина ваша, и, если перешли на электронные паспорта, электронную трудовую книжку, то у вас ни имени, ни прописки, ни трудового стажа больше нет", - говорит Александр Лосев.

Подробности смотрите на Youtube-канале "Аргументов недели".

ПВ

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