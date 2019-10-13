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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Наука 13+

Специалисты рассказали, что огромный астероид может уничтожить Землю через 65 лет

, 13:49 [ «Аргументы Недели» ]

Специалисты рассказали, что огромный астероид может уничтожить Землю через 65 лет
Фото: pixabay.com

Европейское космическое агентство (ESA) пополнило каталог угрожающих Земле небесных тел. Эксперты внесли в него под четвертым номером астероид 2019 SU3. Вероятность столкновения космической глыбы с нашей планетой высокая и оценивается как 1 к 147.

Отмечается, что резко увеличить этот показатель может любая случайность, например, гравитационное взаимодействие с другими телами. Если это случится, то космический странник встретится с Землей 16 сентября 2084 года. По оценкам специалистов ESA, в ближайшие 100 лет Земле угрожают 878 астероидов, отмечает ТВЦ.RU.

АГ

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