Современные достижения биоинженеров позволят лечить на уровне клеток

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9 октября 2019, 14:45 [ «Аргументы Недели» ]

Несколько лет назад была создана искусственная поджелудочная железа. В Америке её стали пересаживать человеку. Вместе с этим разработчикам удалось создать и другие устройства, которые имеют размер в несколько микрон, но польза от них неимоверна.



Учёные объясняют, что геном человека представляет собой химическую сущность. Научные сотрудники Кембриджского университета смогли открыть явление «влияния» РНК на геном. Таким образом, учёные по-новому взглянули на функционирование клеток. В них можно будет вводить лекарственные препараты и воздействовать лазерным лучом.



Мягкий мышечный нейрон при помощи луча способен проникать в клетку для сбора данных и лечения. Данная технология уже описана в ряде научных журналов. Авторы отмечают, что любое заболевание сначала возникает на уровне генома. В его работе происходит нарушение. Ввиду того, что геном представляет химическую сущность клеточного уровня, лечить заболевание стоит начинать именно с клеток. Это необходимо из-за того, что видоизменять гены пока что учёные не могут. Биороботы помогут врачам получить доступ к конкретным тканям и органам. В них очень часто в тесном переплетении находятся здоровые и больные клетки.



Данное открытие позволит выявлять заболевания на раннем этапе и своевременно назначать лечение.



