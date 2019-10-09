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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Нобелевский лауреат по физике-2019: для бога нет места во Вселенной

, 11:33 [ «Аргументы Недели» ]

Нобелевский лауреат по физике-2019: для бога нет места во Вселенной
фото: pixabay.com

Лауреат Нобелевской премии по физике за 2019 год Мишель Майор в рамках недавнего разговора с журналистами сделал резонансное заявление. По словам ученого, в нашей Вселенной "нет места для бога".

Религия, по мнению Майора, считает, что некое высшее существо решило, будто на Земле появится жизнь, но научные факты говорят о том, что зарождение жизни является естественным процессом, которым никто не руководит, передает издание El Pais.

Напомним, 8 октября 2019 года Мишель Майор и его ученик Дидье Кело были удостоены Нобелевской премии по физике. Они открыли новую экзопланету, совершив настоящую революцию в астрономии. 

ЕТ

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